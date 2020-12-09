НАВЕРХ
#Интернет #ТВ #Wink #Умный дом #Оборудование #Камеры #Безопасность #Хранение #Мобильная связь

Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения

Источник:
Sibnet.ru
111 0
Личный кабинет (ЛК) Ростелекома позволяет оплачивать счета, менять тарифы и подключать дополнительные опции и получать бонусы. Но порой абоненты жалуются на проблемы со входом в ЛК. Они могут возникнуть по нескольким причинам.

Самая распространенная причина — пользователь неверно вводит логин или пароль, или забыл их. Это одна из самых легко решаемых проблем: На странице авторизации ЛК нужно выбрать пункт «Не помню пароль».


  • Ввести номер телефона или свой e-mail (смотря к чему был привязан ЛК)
  • На телефон или на почту придет код для восстановления пароля
  • Вписать цифры в соответствующее поле
  • Придумать новый пароль

Если абонент сменил номер телефона, к которому был привязан ЛК, или не помнит пароль от ящика электронной почты, на которую должен прийти код, то нужно позвонить по номеру горячей линии 8 800 1000 800 или прийти за помощью в офис Ростелекома

Возможно, абонент просто еще не создал свой Личный кабинет, и перебираемые данные для входа не подходят по этой причине. Тогда сначала нужно пройти процедуру регистрации

Проблемы с браузером

Иногда причиной, по которой абонент не может войти в Личный кабинет, может быть устаревшая версия или некорректная работа браузера. Это можно проверить.

Например, если пользователь пытается войти в ЛК через Yandex и не получается, нужно попробовать сделать то же самое через другой браузер. Если удалось войти, значит проблема в Yandex-браузере. Возможно, он требует установки обновлений.

Личный кабинет Ростелекома может не открыться также из-за некорректной работы антивирусной программы, требующей обновления. 

Проблемы с интернет-соединением

Еще одной причиной является проблема с интернет-соединением. Но здесь все просто — нужно попробовать зайти на любой другой сайт, если и там страница не отвечает, значит, доступа в Сеть нет. 

Можно попробовать перезагрузить компьютер, отключить и вновь включить роутер.

Если это не помогло — звонить в техподдержку. Впрочем, в техподдержку придется позвонить и в том случае, если все страницы, кроме Личного кабинета при проверке благополучно открылись.

Ошибка на сервере 

При сбоях на сервере или инфраструктуре провайдера появится сообщение об ошибке «500» (внутренняя ошибка сервиса). В этом случае попасть в Личный кабинет можно будет только после устранения неполадок провайдером.

Если опробованы все доступные способы устранения проблемы доступа в Личный кабинет абонента, и он остается недоступным,  нужно в техподдержку (8 800 1000 800)

Еще по теме
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
Ростелеком дополнил сервис «Лицей» новыми курсами
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
смотреть все
Обзоры #Интернет #Потребитель
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Все специализированные программы для серфинга внешне схожи, однако серьезно отличаются по своим возможностям. Как выбрать оптимальный браузер?
info.sibnet.ru
#Оборудование
Как обжать витую пару. Видеоурок
Какие инструменты нужны для того, чтобы обжать витую пару, где можно ошибиться и почему лучше проверять соединение тестером?
 info.sibnet.ru
#Интернет
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
Личный кабинет Ростелекома — удобный инструмент для множества операций. Но порой возникают проблемы со входом в ЛК. Какие бывают проблемы и как их устранить?
 info.sibnet.ru
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
Какими преимуществами обладает Wi-Fi 6, почему его проще настроить и стоит ли переплачивать за роутер, который поддерживает современный стандарт беспроводного интернета?
Все статьи
Обсуждение (0)
Новости
провайдера
9 декабря
Ростелеком объявил об обнулении бонусов в январе
7 декабря
Ростелеком прекратил вещание телеканала «Июнь» в Кузбассе
4 декабря
Ростелеком объявил акцию для сибиряков «ТВ умеет ждать»
3 декабря
Сервис «Лицей» открыл бесплатный доступ к теоретическим материалам
 Смотреть все