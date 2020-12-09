Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения

Личный кабинет (ЛК) Ростелекома позволяет оплачивать счета, менять тарифы и подключать дополнительные опции и получать бонусы. Но порой абоненты жалуются на проблемы со входом в ЛК. Они могут возникнуть по нескольким причинам.

Самая распространенная причина — пользователь неверно вводит логин или пароль, или забыл их. Это одна из самых легко решаемых проблем: На странице авторизации ЛК нужно выбрать пункт «Не помню пароль».

Ввести номер телефона или свой e-mail (смотря к чему был привязан ЛК)

На телефон или на почту придет код для восстановления пароля

Вписать цифры в соответствующее поле

Придумать новый пароль

Если абонент сменил номер телефона, к которому был привязан ЛК, или не помнит пароль от ящика электронной почты, на которую должен прийти код, то нужно позвонить по номеру горячей линии 8 800 1000 800 или прийти за помощью в офис Ростелекома.

Возможно, абонент просто еще не создал свой Личный кабинет, и перебираемые данные для входа не подходят по этой причине. Тогда сначала нужно пройти процедуру регистрации.

Проблемы с браузером

Иногда причиной, по которой абонент не может войти в Личный кабинет, может быть устаревшая версия или некорректная работа браузера. Это можно проверить.

Например, если пользователь пытается войти в ЛК через Yandex и не получается, нужно попробовать сделать то же самое через другой браузер. Если удалось войти, значит проблема в Yandex-браузере. Возможно, он требует установки обновлений.

Личный кабинет Ростелекома может не открыться также из-за некорректной работы антивирусной программы, требующей обновления.

Проблемы с интернет-соединением

Еще одной причиной является проблема с интернет-соединением. Но здесь все просто — нужно попробовать зайти на любой другой сайт, если и там страница не отвечает, значит, доступа в Сеть нет.

Можно попробовать перезагрузить компьютер, отключить и вновь включить роутер.

Если это не помогло — звонить в техподдержку. Впрочем, в техподдержку придется позвонить и в том случае, если все страницы, кроме Личного кабинета при проверке благополучно открылись.

Ошибка на сервере

При сбоях на сервере или инфраструктуре провайдера появится сообщение об ошибке «500» (внутренняя ошибка сервиса). В этом случае попасть в Личный кабинет можно будет только после устранения неполадок провайдером.

Если опробованы все доступные способы устранения проблемы доступа в Личный кабинет абонента, и он остается недоступным, нужно в техподдержку (8 800 1000 800)