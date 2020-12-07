Красноярец дал младенцу жидкость для вейпа вместо укропной воды

Красноярец случайно накапал младенцу жидкость для вейпа вместо укропной воды, ребенку понадобилась помощь врачей, сообщает С СК РФ по региону.

Следователи проводят проверку случая отравления ребенка. Вечером 26 ноября дома в Красноярске, за новорожденным ребенком присматривал его отец.

Мужчина решил напоить сына укропной водой из шприца, но перепутал шприц, дал ему несколько капель жидкости для электронных сигарет, сообщает следствие.

После этого у новорожденного ухудшилось самочувствие. Мальчика сразу доставили в больницу, ему оказали помощь. Теперь он находится дома, угрозы жизни и здоровью нет.