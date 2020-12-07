Неизвестная болезнь поразила жителей Индии

Вспышка неизвестного заболевания произошла в одном из штатов Индии, один человек скончался, более 300 госпитализированы.

Заболевшие начали обращаться к медикам с 5 декабря. Пациентов в индийском штате Андхра-Прадеш госпитализировали с жалобами на головокружение и симптомами эпилепсии, сообщает газета The Hindu.

Число госпитализированных в Государственную больницу общего профиля составило 315 человек. По неподтвержденным данным, еще 50 проходят лечение в различных частных больницах.

«Большинство пострадавших выздоровели, состояние остальных стабильное», — сообщил главный министр штата Джаган Мохан Редди.

Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены в лабораторию судебно-медицинской экспертизы. Результаты тестов на коронавирус у них оказались отрицательными.

Эксперты рассматривают несколько версий возникновения заболевания, в том числе отравление в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.