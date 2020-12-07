Вышел новогодний трейлер фильма «Чудо женщина: 1984»

Студия Warner Bros. представила рождественский трейлер второй части «Чудо-женщины». Видео опубликовано на YouTube-канале компании.

В новом трейлере показаны романтические моменты между Дианой Принс и Стивом Тревором. В первом фильме возлюбленный супергероини погиб, и пока неясно, как он вернулся к жизни в новом фильме.

По сюжету новой «Чудо женщины», влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Для этого он не жалеет средств и собирает со всех уголков света разнообразные магические артефакты, пытаясь найти безграничную силу и могущество.

В поисках ему помогает специалист по древней истории доктор Барбара Энн Минерва. Так в руки Минервы попадает некий артефакт, который превращает ее в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку — Гепарду. Вне себя от ярости она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Фильм «Чудо женщина: 1984» выходит в мировой прокат 25 декабря, а в России на широких экранах супергеройский боевик покажут 14 января.