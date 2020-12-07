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Космические аппараты из Китая состыковались на орбите Луны

Источник:
ТАСС
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Взлетный модуль китайской миссии «Чанъэ-5» успешную состыковался с орбитальным и возвращаемым модулем и передал капсулу с образцами лунного грунта (реголита), сообщила Китайская национальная космическая корпорация (CNSA).

«Модуль для взлета китайской миссии "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным модулем и возвращаемой капсулой космического аппарата. Контейнер с образцами лунного грунта был перегружен в возвращаемый модуль», — указывается в документе. «Это первая в истории КНР успешная стыковка на трассе Кондратюка», — приводит ТАСС сообщение CNSA.

После сбора образцов реголита взлетный модуль «Чанъэ-5» взлетел с «поверхности естественного спутника Земли и вышел на лунную орбиту. После этого орбитальный модуль и возвращаемая капсула постепенно приближались к нему и методом обхвата завершили стыковку.

Далее орбитальный модуль и возвращаемая капсула отстыкуются от взлетного модуля и при наличии подходящей возможности будут возвращаться на Землю. После того как орбитальный модуль достигнет околоземной орбиты, возвращаемая капсула отделится от него и совершит посадку на земной поверхности.

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» на прошлой неделе успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», который примерно через три недели после старта (ориентировочно 17 декабря) должен доставить на нашу планету образцы грунта с Луны.

В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

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