Профессор НГМУ рассказала о третьей волне коронавируса

Третья волна коронавируса может быть больше второй и начаться после Нового года, сообщила завкафедрой инфекционных заболеваний НГМУ, профессор Елена Краснова.

По ее словам, судя по прогнозам по циркуляции вируса, продолжится волнообразное течение инфекции. Вторая волна оказалась больше первой, она начиналась с сентября, когда начался учебный год и карантин был прерван.

«Третья волна может быть больше, чем вторая. Скоро Новый год, начнутся массовые мероприятия, не дай бог, получился вот такая вот ситуация», — сказала во время лекции на фестивале «Nauka 0+» Краснова.

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн говорил РБК, что вторая волна вируса будет затяжной и не закончится раньше весны, а третья волна начнется не скоро.

