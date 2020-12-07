Снегопады и метели накроют Новосибирск

Атлантический циклон принесет в Новосибирскую область потепление, снегопады и метели, сообщил Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По словам синоптика, на прошлой неделе погода в регионе устанавливалась под влиянием области высокого атмосферного давления. Температура была ниже нормы, снега почти не было, ветра тоже.

«Теперь оживает циклоническая активность, деятельность, связанная с движением циклона из районов Северной Атлантики через Баренцево море на юго-восток. С этим процессом мы связываем увеличение облачности, усиление ветра в порывах до 15-20 метров в секунду, снегопады – от слабых до умеренных», – рассказал Ягудин.

Температурный фон, по данным синоптиков, будет повышаться. Во вторник и среду в Новосибирской области ночами будет 11-17, при прояснениях до 22-23 градусов ниже нуля. В дневные часы – -7…-12 градусов.

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Во второй половине дня в среду и в ночь на четверг ожидается небольшой заток холода в тылу циклона, поэтому будет попрохладнее, ночью – до -25 градусов. Но уже днем в четверг температура вернется к прежним показателям.

«На дорогах гололедица, метели: факторы, которые осложняют работу транспорта, дорожных служб, зато могут улучшить экологическую ситуацию, качество воздуха, которым мы дышим», – подытожил собеседник.