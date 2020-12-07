Власти Хакасии обменяют участок земли на квартиры для медиков

Власти Хакасии решили построить дома для врачей вместо торгового центра, землю отдадут застройщику в обмен на квартиры, сообщила замглавы региона Ирина Войнова.

В Абакане власти хотят построить новый микрорайон на улице Авиаторов. В этом месте проектировался большой торговый центр. Сейчас обсуждается вопрос о внесении изменений в градостроительную документацию.

За использование земельных участков застройщики должны будут предоставить правительству несколько десятков квартир для медиков.

«В Хакасии остро стоит вопрос нехватки персонала в медицинских учреждениях, в первую очередь — врачей. Вопрос о привлечении в республику молодых специалистов находится в повестке дня не первый год. Наличие комфортного жилья — один из ключевых моментов, который поможет решить эту проблему», — написала на Facebook Войнова.