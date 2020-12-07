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Власти Хакасии обменяют участок земли на квартиры для медиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Хакасии решили построить дома для врачей вместо торгового центра, землю отдадут застройщику в обмен на квартиры, сообщила замглавы региона Ирина Войнова.

В Абакане власти хотят построить новый микрорайон на улице Авиаторов. В этом месте проектировался большой торговый центр. Сейчас обсуждается вопрос о внесении изменений в градостроительную документацию.

За использование земельных участков застройщики должны будут предоставить правительству несколько десятков квартир для медиков.

«В Хакасии остро стоит вопрос нехватки персонала в медицинских учреждениях, в первую очередь — врачей. Вопрос о привлечении в республику молодых специалистов находится в повестке дня не первый год. Наличие комфортного жилья — один из ключевых моментов, который поможет решить эту проблему», — написала на Facebook Войнова.

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лачинов

Пандемия тут почти ни при чем. Именно что усталость от неопределенности и безнадеги.

Voland2

Считаю всех американцев родившихся на Аляске - русскими...

Uynachalnica

Кроме слушать, надо запоминать еще, о чем на лили на уши ранее, и перестать верить пустым обещаниям!

Иркут 69

Очередная возможность лицезреть нашего несравненного... ☺️

maxim25091984

Этим тварям расстрела мало будет.