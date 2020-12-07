Моргенштерн попал в шоу «Давай поженимся»

Рэпер Моргенштерн предположительно стал женихом в программе «Давай
поженимся» на Первом канале. На это намекнула ведущая проекта Лариса Гузеева в
соцсетях.
Гузеева опубликовала в «сториз» Instagram видео со съемочной
площадки. На кадрах видно, как Моргенштерн в белой рубашке с галстуком, темных
брюках и лакированных ботинках танцует на сцене. А потенциальная невеста исполняет
песню «Снежинка».
Примерно в это же время в Instagram рэпера появились «сториз»,
где музыкант в такой же одежде садится в автомобиль, кадр сопровождает надпись:
«Полетел дела делать».
В программе «Давай поженимся» главными героями становятся
мужчины или женщины, которые ищут себе спутника жизни. Герою предлагают трех кандидатов,
с которыми он знакомится в эфире программы.