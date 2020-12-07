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Моргенштерн попал в шоу «Давай поженимся»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © morgen_shtern, instagram.com/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн предположительно стал женихом в программе «Давай поженимся» на Первом канале. На это намекнула ведущая проекта Лариса Гузеева в соцсетях.  

Гузеева опубликовала в «сториз» Instagram видео со съемочной площадки. На кадрах видно, как Моргенштерн в белой рубашке с галстуком, темных брюках и лакированных ботинках танцует на сцене. А потенциальная невеста исполняет песню «Снежинка».

Примерно в это же время в Instagram рэпера появились «сториз», где музыкант в такой же одежде садится в автомобиль, кадр сопровождает надпись: «Полетел дела делать».

В программе «Давай поженимся» главными героями становятся мужчины или женщины, которые ищут себе спутника жизни. Герою предлагают трех кандидатов, с которыми он знакомится в эфире программы.


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