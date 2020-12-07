Прокуратура проверит массовое отравление новосибирских школьников

Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту отравления школьников в гимназии №13, о котором сообщили СМИ.

«Воспитанники гимназии №13 получили пищевое отравление. Ученики обратились за помощью к медицинским работникам с симптомами отравления», – сообщило ведомство в понедельник.

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Прокуратура проверит исполнение закона «в сфере охраны здоровья несовершеннолетних при организации питания».

По информации СМИ, за медпомощью обратились семь учеников гимназии, проверка Минобразования не выявила нарушений.