Прокуратура проверит массовое отравление новосибирских школьников

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Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту отравления школьников в гимназии №13, о котором сообщили СМИ.
«Воспитанники гимназии №13 получили пищевое отравление. Ученики обратились за помощью к медицинским работникам с симптомами отравления», – сообщило ведомство в понедельник.
Прокуратура проверит исполнение закона «в сфере охраны здоровья несовершеннолетних при организации питания».
По информации СМИ, за медпомощью обратились семь учеников гимназии, проверка Минобразования не выявила нарушений.