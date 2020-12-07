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Комедия про Каху затмила новые фильмы в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Непосредственно Каха»

Фильм «Непосредственно Каха» четвертую неделю подряд становится лидером проката, оставляя в хвосте другие киноновинки.

По предварительными данным сайта Kinobusiness, за минувший уикенд собрал кассу в 31,2 миллиона рублей. При этом комедия в прокате уже четвертую неделю. А спортивная драма «На острие», премьера которой состоялась 26 ноября, собрала в прокате почти на 10 миллионов меньше.

В пятерку лидеров проката также вошли фильм «Искусственный интеллект», новый мультфильм «Полное погружение» и картина с Анджелиной Джоли «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес».

Комедия «Непосредственно Каха» — полнометражный фильм, главными героями которого стали персонажи одноименного сериала. В новом проекте Каха влюбляется в прекрасную Софу, но, чтобы подобраться к её сердцу, ему нужно на своей «копейке» обогнать новенькую BMW Руслана и забить на дружбу с Серго.

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лачинов

Пандемия тут почти ни при чем. Именно что усталость от неопределенности и безнадеги.

Voland2

Считаю всех американцев родившихся на Аляске - русскими...

Uynachalnica

Кроме слушать, надо запоминать еще, о чем на лили на уши ранее, и перестать верить пустым обещаниям!

Иркут 69

Очередная возможность лицезреть нашего несравненного... ☺️

maxim25091984

Этим тварям расстрела мало будет.