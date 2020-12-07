Комедия про Каху затмила новые фильмы в кино

Фильм «Непосредственно Каха» четвертую неделю подряд становится лидером проката, оставляя в хвосте другие киноновинки.

По предварительными данным сайта Kinobusiness, за минувший уикенд собрал кассу в 31,2 миллиона рублей. При этом комедия в прокате уже четвертую неделю. А спортивная драма «На острие», премьера которой состоялась 26 ноября, собрала в прокате почти на 10 миллионов меньше.

В пятерку лидеров проката также вошли фильм «Искусственный интеллект», новый мультфильм «Полное погружение» и картина с Анджелиной Джоли «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес».

Комедия «Непосредственно Каха» — полнометражный фильм, главными героями которого стали персонажи одноименного сериала. В новом проекте Каха влюбляется в прекрасную Софу, но, чтобы подобраться к её сердцу, ему нужно на своей «копейке» обогнать новенькую BMW Руслана и забить на дружбу с Серго.