НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД России отреагировал на признание россиян с Курил японцами

Источник:
Sibnet.ru
368 16
Фото: © пресс-служба МИД РФ

Государственный департамент США, требующий от россиян, живущих на Курилах, указывать в качестве страны рождения Японию при подаче документов на долгосрочную американскую визу, поощряет реваншизм и ревизионистские настроения, говорится в заявлении МИД России.

«Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и "красные линии"», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯпония повторно «присвоила» южные Курилы

Ранее японская газета Hokkaido Shimbun сообщила со ссылкой на правила лотереи на получение грин-карт, размещенные на сайте Госдепа, что россияне, родившиеся на Курилах, в качестве места рождения должны указывать Японию.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — сказано инструкцию для желающих принять участие в розыгрыше грин-карт.

Еще по теме
Захарова объяснила «акт Родченкова» поражениями США в спорте
США признали российских уроженцев Курил японцами
Трамп неожиданно заявил о победе на выборах
Экс-президент Украины пригрозил России финансовым ударом
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
КАРТИНА ДНЯ
•
МИД России отреагировал на признание россиян с Курил японцами
•
Семьи погибших подали в суд на производителей «начинки» SSJ-100
•
Роскосмос представил стрелковое оружие собственной разработки
•
МВД отправит неисправные авто на повторный техосмотр
Подробности
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Арктический холод придет в Восточную Сибирь
Сибирь 07.12.2020 13:42
Профессор НГМУ рассказала о третьей волне коронавируса
Сибирь 07.12.2020 13:42
Снегопады и метели накроют Новосибирск
Сибирь 07.12.2020 13:25
Власти Хакасии обменяют участок земли на квартиры для медиков
Сибирь 07.12.2020 13:18
Самое популярное
Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах
3896
Шамсутдинов не извинился перед вдовой убитого лейтенанта
3137
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
2624
Опубликовано первое фото новой Lada Niva
2539
Обсуждение (16)
КАРТИНА ДНЯ
•
МИД России отреагировал на признание россиян с Курил японцами
•
Семьи погибших подали в суд на производителей «начинки» SSJ-100
•
Роскосмос представил стрелковое оружие собственной разработки
•
МВД отправит неисправные авто на повторный техосмотр
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Пандемия тут почти ни при чем. Именно что усталость от неопределенности и безнадеги.

Voland2

Считаю всех американцев родившихся на Аляске - русскими...

Uynachalnica

Кроме слушать, надо запоминать еще, о чем на лили на уши ранее, и перестать верить пустым обещаниям!

Иркут 69

Очередная возможность лицезреть нашего несравненного... ☺️

maxim25091984

Этим тварям расстрела мало будет.