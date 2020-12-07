МИД России отреагировал на признание россиян с Курил японцами

Государственный департамент США, требующий от россиян, живущих на Курилах, указывать в качестве страны рождения Японию при подаче документов на долгосрочную американскую визу, поощряет реваншизм и ревизионистские настроения, говорится в заявлении МИД России.

«Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и "красные линии"», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.

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Ранее японская газета Hokkaido Shimbun сообщила со ссылкой на правила лотереи на получение грин-карт, размещенные на сайте Госдепа, что россияне, родившиеся на Курилах, в качестве места рождения должны указывать Японию.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — сказано инструкцию для желающих принять участие в розыгрыше грин-карт.