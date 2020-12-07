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Главврача в Забайкалье арестовали по делу о взятке в 13 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Силовики задержали в Сочи главврача краевой больницы в Забайкалье Виктора Шальнева по делу в взятках в 13 миллионов рублей. Деньги руководитель получил в виде «откатов» за медоборудование, сообщил региональное СУ СК России.

По версии следствия, Шальнев договорился с предпринимателем о поставке медицинского оборудования для больницы. Он гарантировал заключение договора с компанией-поставщиком. Но за это бизнесмен должен был заплатить «откатами». Сыщики предполагают, что главврач заработал на контрактах 13 миллионов рублей.

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СК возбудил уголовное дело по материалам регионального управления ФСБ. Силовики задержали Шальнева в городе Сочи и доставили в Читу. В его квартире и на работе прошли обыски.

Региональное СУ СК России предъявило главврачу обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей.

Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения — заключение под стражу. Дело ведет четвертый отдел регионального СУ СКР по расследованию особо важных дел.

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лачинов

Пандемия тут почти ни при чем. Именно что усталость от неопределенности и безнадеги.

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Иркут 69

Очередная возможность лицезреть нашего несравненного... ☺️

maxim25091984

Этим тварям расстрела мало будет.