Кабанов в омских лесах проверят на чуму

Вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в Омской области, Минприроды проверит диких кабанов в лесах региона.

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Как сообщила администрация Омской области, при исследовании павшей свиньи в деревне Березянке Омского района обнаружился генетический материал вируса африканской чумы свиней. В населенном пункте ввели карантин.

Минприроды организовало ежедневный мониторинг охотничьих угодий. Также проводятся исследования добытых в рамках любительской и спортивной охоты кабанов. Пока чумы ни у кого не нашли.