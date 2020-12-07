МВД отправит неисправные авто на повторный техосмотр

Инспекторы смогут на дороге приостановить действие диагностических карт за неработающие фары, неисправные тормоза, дворники или стоп-сигналы, а если эти поломки не будут устранены вовремя — изымут свидетельство о регистрации, такие изменения предлагает МВД.

МВД со ссылкой на международный опыт предлагает ввести новый порядок. При выявлении на дороге неисправной машины (не горят фары, указатели поворота, не работают тормоза, стоп-сигнал, неисправно рулевое управление, зимой установлены летние шины, незаконно изменена конструкция — перечень закрепят постановлением правительства) инспектор принимает решение «о запрещении эксплуатации», приводит «Коммерсантъ» проект изменений в законы.

На водителя оформят протокол по статье 12.5 КоАП, приостановят действие диагностической карты. Если не работают фары в темное время суток или стеклоочиститель во время дождя, инспектор запретит водителю ехать дальше, но какая мера обеспечения будет применяться, неясно. При менее критичных поломках можно будет продолжить движение до места ремонта.

В любом случае в течение 72 часов водитель должен будет устранить поломку и пройти «внеочередной техосмотр» (новая процедура вводится в закон о ТО), в ходе которого проверят факт устранения неисправности.

После этого запрет снимается автоматически — оператор техосмотра передаст информацию в базу данных ГИБДД. Если автомобилист не уложился в срок, у него изымут свидетельство о регистрации (СТС): машину нельзя поставить на учет, внести изменения в документы и так далее. Порядок изъятия (и возврата) документа опишут в постановлении правительства.

Сейчас при выявлении неисправностей тормозов и рулевого управления инспектор выписывает штраф в 500 рублей, автомобиль эвакуируют.