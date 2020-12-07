Трое пьяных новосибирцев провалились в машине под лед

Трое пьяных мужчин на машине Subaru Forester провалились под лед на Обском море в Новосибирске, после происшествия они не могли понять, где находятся, сообщает Муниципально-аварийная служба.

В воскресенье ночью трое мужчин выехали на автомобиле на берег Оби на улице Федора Горячева. Автомобиль марки Subaru Forester провалился под лед. Пьяные мужчины не могли сориентироваться, где они находятся. Попросили помощи спасателей.

«Автомобиль находился наполовину в воде, салон его был залит водой. Спасатели вывели троих мужчин (1987 и 1988 годов рождения, один отказался давать данные) на берег, посадили в свой автомобиль, обогрели, связались с родственниками», — говорится в сообщении.