Захарова объяснила «акт Родченкова» поражениями США в спорте

Соединенные Штаты подписанием «акта Родченкова» пытается объяснить собственные поражения в спорте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Подписанный президентом Соединенных Штатов «акт Родченкова» будет распространяться на все соревнования и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с участием американцев.

По словам Захаровой, спорт является частью международных отношений, а также интересом бизнеса и предметом национальной гордости. «Как можно объяснить, что они являются лидерами, о чем заявляют на весь мир, и при этом не выигрывать в традиционных для себя видах спорта. Это же надо как-то объяснять», — сказала Захарова в эфире телеканала «Звезда».

«А объяснять можно очень просто: они рассказывают про страшную Россию, про всемирный какой-нибудь заговор, сети допинговые, которые окутали всех. Вот этот акт, законопроект, собственно говоря, обнажил их интересы», — добавила представитель МИД России.

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По ее слова, эта тема возникла, «потому что США, мне кажется, за последние десятилетия привыкли доминировать в очень многих сферах». «Спорт — это имидж государства, спорт — это действительно квинтэссенция достижений в целом ряде сфер. Признаться в том, что они больше не могут конкурировать по общим правилам, они не могут. Это противоречит их внутренней идеологии», — пояснила Захарова.