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Диетолог рассказал о вреде черного хлеба

Источник:
РИА Новости
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Фото: Maksym Kozlenko / CC BY-SA 4.0

Черный хлеб рекомендуется многими специалистами к употреблению при диабете второго типа как замена белому батону, но некоторые его виды провоцируют повышение уровня сахара в крови, предупредил диетолог Майкла Мосли.

Специалист утверждает, что многие виды черного хлеба, продающиеся в магазинах, содержат различные добавки, улучшающие его вкус и способные повышать уровень сахара в крови. По его мнению, людям, страдающим от диабета, полезнее употреблять в пищу не хлеб, а цельное зерно (киноа, булгур, рожь, ячмень, бурый рис, гречку), а также бобовые.

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Данные продукты содержат сложные углеводы, тормозящие резкие колебания сахара, и клетчатку, поддерживающую микрофлору кишечника. Очень важно свести к минимуму употребление сладостей, тортов, фруктовых соков и газированных напитков, приводит РИА Новости мнение эксперта.

Ранее стало известно, что яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом второго типа. Исследования показали, что регулярное употребление яиц натощак может улучшить уровень глюкозы в крови у людей с преддиабетом или диабетом второго типа.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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Disobedient

Не знаю что написать. Мысли и эмоции говорят примерно одно, в топку обоих и дело с концом.

Alexander222

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Uynachalnica

ЦитатаПрезидент России Владимир Путин назначил бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем...

-Керя-

Очередной зам по нефиг делать на урановые рудники надо было

Удавиков

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