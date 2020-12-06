Огромный паук в ручке машины ужаснул пользователей Сети

Жительница Австралии Кристин Джонс обнаружила гигантского паука под ручкой припаркованного автомобиля. Потом она еще неделю боялась подойти к своей машине.

Женщина призналась, что заметила членистоногого в самый последний момент и едва успела отдернуть руку. Сначала она подумала, что это волосатые гусеницы. Позже она поняла, что это гигантский паук. Пользователи соцсетей пришли ей на помощь и определили его вид — это крабовый паук или паук-охотник, пишет газета Sun.

Пост жительницы Австралии ужаснул пользователей соцсетей, поспешивших примерить ситуацию на себя. Правда, нашлись и те, что пожалели паука, По их мнению, животное, скорее всего, искало убежища от солнца и не желало причинить вред человеку.

Размер гигантских крабовых пауков может достигать 30 сантиметров. Они питаются насекомыми, иногда нападают ящериц, лягушек и мышей. Их яд не смертелен для человека, но вызывает болезные ощущения, головную боль и рвоту.