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«Ростех» опубликовал видео испытаний десантируемой САУ «Лотос»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Ростех»

Ростех опубликовал видео испытаний самоходки для ВДВ «Лотос», способный десантироваться из самолетов на парашютных системах.

«Авиадесантируемая САУ "Лотос" прекрасно показала себя. Боевая машина обладает хорошей скоростью, скорострельностью и дальностью стрельбы», — сообщил индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев.

«Лотос» в ходе испытаний прошел 400 километров и произвел 14 выстрелов. Программа тестов состояла из 57 пунктов для оценки работоспособности всех узлов и агрегатов машины.

САУ использует шасси БМД-4М, весит 18 тонн и способна десантироваться с самолета с экипажем и боекомплектом. Большая часть операций по подготовке 120-миллиметрового орудия к стрельбе и ведению огня автоматизирована, наводится пушка цифровым прицельным комплексом. Дальность стрельбы 13 километров.

Также самоходка оснащена дистанционно управляемой турелью с 7,62-мм пулеметом и эффективной системой защиты от высокоточного оружия. Экипаж машины четыре человека.



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Disobedient

Не знаю что написать. Мысли и эмоции говорят примерно одно, в топку обоих и дело с концом.

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