Секретные фото НЛО из Пентагона утекли в Сеть

Секретный отчет опергруппы по НЛО в Пентагоне попал в прессу. В нем представлена фотография неизвестного объекта, который пилот истребителя F/A-18 описал, как серебряный куб.

Пилот истребителя ВМС США ВМС США запечатлел у восточного побережья Америки НЛО, паривший 11 тысяч метров над Атлантическим океаном. По словам летчика, НЛО «парил» на высоте 35 000 футов (11 тысяч метров) над Атлантическим океаном.

Среди возможных версий природы странного объекта называлась в том числе «инопланетная технология». Пилот увидел в нем большой равносторонний треугольник. В Пентагоне не исключили, что аппарат действовал под водой, пишет «Профиль» со ссылкой на американское издание Express.

Исследователь НЛО Ник Поуп из Министерства обороны Великобритании признался, что самый интересный факт во всей этой истории тот, что фото оказалось в отчете Пентагона. Эксперт в связи с этим полагает, что военные не сбрасывают со счетов гипотезу о внеземном происхождении объекта.