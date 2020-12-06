Майли Сайрус едва прикрыла обнаженную грудь руками

Певица Майли Сайрус снялась обнаженной для январского выпуска журнала The Rolling Stone, приуроченному к выходу нового альбома Сайрус Plastic Hearts.

Артистка в интервью рассказала, почему решила вновь позировать обнаженной. «Помню, мне говорили: «Почему ты отвлекаешь людей своей наготой и трясешь задницей, если ты талантливая певица?». А я просто обожаю индустрию развлечений, поп-культуру и люблю незабываемые моменты», — приводит Peopletalk слова Сайрус

Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram, подписав: «По крайней мере я даю прессе что-то, о чем они могут написать».