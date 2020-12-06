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Майли Сайрус едва прикрыла обнаженную грудь руками

Источник:
Peopletalk
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Певица Майли Сайрус снялась обнаженной для январского выпуска журнала The Rolling Stone, приуроченному к выходу нового альбома Сайрус Plastic Hearts.

Артистка в интервью рассказала, почему решила вновь позировать обнаженной. «Помню, мне говорили: «Почему ты отвлекаешь людей своей наготой и трясешь задницей, если ты талантливая певица?». А я просто обожаю индустрию развлечений, поп-культуру и люблю незабываемые моменты», — приводит Peopletalk слова Сайрус

Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram, подписав: «По крайней мере я даю прессе что-то, о чем они могут написать».



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Топ комментариев

Disobedient

Не знаю что написать. Мысли и эмоции говорят примерно одно, в топку обоих и дело с концом.

Alexander222

такое не тонет....опять выплыло...

Uynachalnica

ЦитатаПрезидент России Владимир Путин назначил бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем...

-Керя-

Очередной зам по нефиг делать на урановые рудники надо было

Удавиков

Надеюсь, что когда чубайса перестанут прикрывать, над ним состоится суд и вкатят пожизненный приговор...