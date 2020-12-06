Путин пообещал паспорт красноярскому итальянцу

Президент России Владимир Путин пообещал выдать российский паспорт живущему в Красноярске итальянцу Валерио Занетти, сообщается на сайте Кремля.

«Господин президент, я не француз, я не актер, я простой итальянский преподаватель, но так сильно мечтаю стать гражданином России. Это тонкий намек», — сказал Путину Занетти во время видеоконференции финалистов конкурса «Доброволец России – 2020».

Он отметил, что климат в Красноярске очень-очень холодный, а «на самом деле люди, можно сказать, очень горячие». Занетти добавил, что его сердце в России.

«И паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем, российский. Думаю, что решим этот вопрос, с удовольствием причем», — сказал Путин.