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Источник назвал дату долгожданного запуска ракеты «Ангара»

Источник:
РИА Новости
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Состоится второй старт «Ангары-А5» через шесть лет после первого. Ракете предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Предварительно дата назначена на 14 число», — сказал собеседник РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Это будет второй старт «Ангары-А5» в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого.

Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса «Ангара» Дмитрий Петров, ракете «Ангара-А5» при втором пуске предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» состоялся в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника массой 2,04 тонны на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

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