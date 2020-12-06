Школьница упала с моста в Ангару и проплыла полкилометра

Девочка прыгнула с моста в Ангару, спасатели вытащили ее после того, как она проплыла около полкилометра, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Днем в воскресенье очевидцы сообщили в МЧС, что девушка спрыгнула с Глазковского моста в городе Иркутске и, подхваченная течением, плывет вниз по реке Ангаре. В Иркутске днем было 13 градусов мороза.

По счастливой случайности директор водно-моторной Маратовской станции Евгений Макаренко находился на воде в районе Московских ворот. Он сообщил, что видит девушку. Он подплыл к ней на лодке, поднял на борт из воды, доставил на водно-моторную станцию и вызвал скорую помощь.

До приезда врачей девушку отогревали горячим чаем, дали сухие теплые вещи. Свой поступок она ничем не могла объяснить, сообщила только, что ей 13 лет.

«Девушке повезло остаться в живых после падения с моста. Ее верхние вещи сыграли роль спасательного жилета и держали на поверхности, пока не пропитались полностью водой. В общей сложности девочка проплыла больше 500 метров», — говорится в сообщении.