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Школьница упала с моста в Ангару и проплыла полкилометра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Девочка прыгнула с моста в Ангару, спасатели вытащили ее после того, как она проплыла около полкилометра, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Днем в воскресенье очевидцы сообщили в МЧС, что девушка спрыгнула с Глазковского моста в городе Иркутске и, подхваченная течением, плывет вниз по реке Ангаре. В Иркутске днем было 13 градусов мороза.

По счастливой случайности директор водно-моторной Маратовской станции Евгений Макаренко находился на воде в районе Московских ворот. Он сообщил, что видит девушку. Он подплыл к ней на лодке, поднял на борт из воды, доставил на водно-моторную станцию и вызвал скорую помощь. 

До приезда врачей девушку отогревали горячим чаем, дали сухие теплые вещи. Свой поступок она ничем не могла объяснить, сообщила только, что ей 13 лет.

«Девушке повезло остаться в живых после падения с моста. Ее верхние вещи сыграли роль спасательного жилета и держали на поверхности, пока не пропитались полностью водой. В общей сложности девочка проплыла больше 500 метров», — говорится в сообщении.

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Топ комментариев

Alexander222

такое не тонет....опять выплыло...

Disobedient

Не знаю что написать. Мысли и эмоции говорят примерно одно, в топку обоих и дело с концом.

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ЦитатаПрезидент России Владимир Путин назначил бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем...

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