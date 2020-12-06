Пьяные родители в Туве не заметили замерзшего младенца

Тело замершей семимесячной девочки нашли в Кызыле, ее родители выпивали и не помнят, как ребенок оказался на морозе, сообщает СУ СК РФ по Туве.

Тело семимесячного ребенка с внешними признаками обморожения нашли на улице Геологической левобережного дачного общества Кызыла. Следователи быстро нашли родителей погибшей девочки.

Семья состоит на учете, как неблагополучная, родители злоупотребляют спиртным 40-летняя мать девочки лишена родительских прав по отношению к трем предыдущим детям. Родители сказали, что распивали спиртное, каким образом ребенок оказался на улице, не знают.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Им грозит до 20 лет лишения свободы. Также следователи проверят сотрудников органов профилактики, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).