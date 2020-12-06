Подростки в Новосибирске угнали машину с избитой женщиной-водителем

Трое подростков и взрослый мужчина избили женщину у магазина в Новосибирске ночью, а затем с ней поехали кататься по Первомайскому району, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, 4 декабря ночью пьяная компаний парней в возрасте от 15 до 23 лет около продуктового магазина в Первомайском районе по улице Одоевского жестко избили ногами и руками женщину, которая хотела сесть в свою машину.

Избитая и испуганная женщина вместе с мужчинами села машину Honda Fit, сообщает ГУ МВД по региону. Свидетели происшествия передали данные в полицию.

Инспекторы ГИБДД увидели автомобиль злоумышленников на улице Твардовского, потребовали водителя остановиться. Но мужчины пытались скрыться.

Затем водитель не справился с управлением и остановился. Подозреваемых задержали, а женщине оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ (угон, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.