Трамп неожиданно заявил о победе на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выигрывает выборы. Он призвал власти штатов, проверить бюллетени, присланные по почте.

Трамп снова обвинил демократов в фальсификациях на выборах — как он утверждает, голоса за его оппонентов «появляются из-под навесных потолков и из кожаных мешков». «Во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов», — приводит РТИА Новости слова Трамп, сказанные им своими сторонниками.

Он призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрание для обсуждения выборов, и подчеркнул, что «легко и быстро» выиграет голоса выборщиков, если будут проверены подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.

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Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По предварительным данным, кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден набрал до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Трамп пока не признал поражения и добивается пересмотра результатов голосования в судах.

Голосование выборщиков пройдет 14 декабря. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента