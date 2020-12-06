НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп неожиданно заявил о победе на выборах

Источник:
РИА Новости
293 3
Фото: © The White House

Действующий президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выигрывает выборы. Он призвал власти штатов, проверить бюллетени, присланные по почте.

Трамп снова обвинил демократов в фальсификациях на выборах — как он утверждает, голоса за его оппонентов «появляются из-под навесных потолков и из кожаных мешков». «Во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов», — приводит РТИА Новости слова Трамп, сказанные им своими сторонниками.

Он призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрание для обсуждения выборов, и подчеркнул, что «легко и быстро» выиграет голоса выборщиков, если будут проверены подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБайден сломал ногу в двух местах

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По предварительным данным, кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден набрал до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Трамп пока не признал поражения и добивается пересмотра результатов голосования в судах.

Голосование выборщиков пройдет 14 декабря. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента


Тема: Выборы президента США
Трамп оспорит в суде результаты выборов
Трамп пообещал освободить Белый дом
Трамп разрешил начать передачу власти Байдену
Путин объяснил, почему не поздравил будущего президента США
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп неожиданно заявил о победе на выборах
•
Экс-президент Украины пригрозил России финансовым ударом
•
Обнаружены устойчивые к антителам мутации коронавируса
•
Психологи не заметили новогоднего настроения в России
Подробности
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Подростки в Новосибирске угнали машину с избитой женщиной-водителем
Сибирь 06.12.2020 17:42
Девушка из Тувы стала «Лицом Азии 2020»
Сибирь 06.12.2020 14:32
Ученые «доработают» восприимчивых к COVID мышей
Сибирь 06.12.2020 14:09
Роспотребнадзор составил меню для переболевших COVID
Сибирь 06.12.2020 07:41
Самое популярное
Раздевшаяся до бикини Гагарина напугала поклонников худобой
3283
Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах
3194
Шамсутдинов не извинился перед вдовой убитого лейтенанта
2542
Опубликовано первое фото новой Lada Niva
2252
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп неожиданно заявил о победе на выборах
•
Экс-президент Украины пригрозил России финансовым ударом
•
Обнаружены устойчивые к антителам мутации коронавируса
•
Психологи не заметили новогоднего настроения в России
Подробности
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи в Крыму
46
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
38
Тихановская согласилась возглавить Белоруссию
28
Путин нашел Чубайсу новую работу
27
Навального проверят на экстремизм после эфира
26