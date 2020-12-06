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Экс-президент Украины пригрозил России финансовым ударом

Источник:
ТАСС
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Фото: Michał Józefaciuk / CC BY-SA 3.0 pl

Спустя год после прошедшей в Париже встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) добиться существенных подвижек на переговорах в Минске не удалось, и поэтому Киев вынужден будет поменять тактику, сказал Кравчук.

Самым главным достижением за это время является договоренность о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня. «Больше каких-то конкретных шагов к миру не сделано. Мы говорим часами о разных вещах, но никаких конкретных решений за последнее время не принимаем», — приводит ТАСС слова Кравчука

«Скажу свое мнение: если до конца года ничего не произойдет, то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации», — отметил экс-президент Украины.

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По его словам, речь идет о новых санкциях в отношении РФ. «Это могут быть санкции, которые касаются международной расчетной системы. Мы будем это просить и требовать. Мы будем требовать и другие санкции», — заявил Кравчук.

Последний саммит «нормандской четверки» прошел в Париже 9 декабря 2019 года. На нем стороны подтвердили безальтернативность минских соглашений. Но большинство этих договоренностей остается невыполненными. Вместо этого Киев представил недавно новую дорожную карту урегулирования, которая, по сути, направлена на пересмотр минских соглашений.

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Alexander222

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