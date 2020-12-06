Умер автор «золотого гола» сборной СССР

Центральный нападающий сборной СССР, забивший «золотой гол» в финале Кубка Европы 1960 года Виктор Понедельник умер на 84-м году жизни, сообщила его дочь Анастасия Понедельник.

«Папочка, покойся с миром», — написала дочь легендарного футболиста в Facebook. В беседе с РБК она сообщила, что ее отец «скончался после тяжелой и продолжительной болезни».

Понедельник родился 27 мая 1937 года в Ростове-на-Дону. Карьеру футболиста он начал в любительском футбольном кружке «Буревестник». В 1956 году Понедельник перешел в ростовский футбольный клуб «Торпедо» (будущий «Ростсельмаш»), который выступал в классе «Б» первенства СССР.

Он стал первым футболистом, которого пригласили в сборную не из элитного дивизиона. С 1959 года Понедельник выступал в местном спортивном клубе военного округа (СКВО) — нынешнем ростовском СКА.

В статусе игрока армейцев он и отправился на дебютный чемпионат Европы. В полуфинале турнира во Франции он поразил ворота Чехословакии (3:0), а в дополнительное время в финале со сборной Югославии забил головой решающий мяч, и сборная СССР выиграла со счетом 2:1.

После завершения карьеры Понедельник в 1966-1969 годах тренировал «Ростсельмаш». Затем он переехал в Москву и стал спортивным обозревателем: 14 лет руководил в газете «Советский спорт» отделом футбола, а затем был главным редактором в еженедельнике «Футбол-Хоккей».