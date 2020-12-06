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Девушка из Тувы стала «Лицом Азии 2020»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/chechena_kyrgys

Жительница Тувы Чечена Кыргыс победила в международном конкурсе красоты «Лицо Азии 2020», сообщила девушка на странице в Instagram.

Девушка обошла на конкурсе красоты 79 моделей из 23 стран Азии. Конкурс «Лицо Азии 2020», впервые проходил онлайн. Участницы дома выполняли творческие задания, делали фото, снимали выступления.

«Я, абсолютно обычная девушка из простой семьи, победила на самом масштабном конкурсе красоты всей Азии. Это самая настоящая сказка. Какой поток эмоции, радости, счастья я ощутила, когда это все произошло!», — написала Кыргыс.

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол поздравил модель с победой, по его словам, «выходцы из нашей республики в этом году радуют оглушительными победами в состязаниях не только российского, но и международного масштаба». Недавно победителями четвертого сезона музыкального конкурса «Ты супер!» стали двое юных артистов из Тувы — Ай-Кыс Кыргыс и Денберел Ооржак.

Чечена Кыргыс — неоднократно участвовала в конкурсах красоты, она «Мисс Тувы». По профессии девушка акушер-гинеколог.


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Девушка из Тувы стала «Лицом Азии 2020»
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