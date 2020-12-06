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Ученые сообщили об отсутствии новогоднего настроения в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые Московского государственного университета имени Ломоносова сообщили о снижении уровня хорошего настроения у россиян перед Новым годом из-за пандемии, низкая физическая активность, а также общая эмоциональная усталость, достигающая пика к концу года.

«Психологи МГУ наблюдают снижение эмоционального настроения (ниже условной нормы) у граждан России. Такой результат может быть связан не только с характерными для пандемии стрессовыми факторами. Причинами отсутствия новогоднего настроения могут выступать общая усталость и утомление, нарастающие к концу года. При этом уровень физической нагрузки, который также необходим для обеспечения психологического благополучия, сейчас снижен», — сказали ТАСС в вузе.

Результаты были получены в рамках всероссийского исследовательского проекта #Исследуемдома. Его целью стало изучение эмоциональных и когнитивных изменений у россиян в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В исследовании приняли участие более 100 тысяч человек.

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«Именно саморегуляция, то есть умение контролировать свое поведение и свое эмоциональное состояние, стала самым необходимым психологическим навыком в период самоизоляции, который позволил не только улучшить эмоциональное состояние, но и наладить работу когнитивных функций - памяти, внимания и мышления», — отметили авторы исследования.

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Топ комментариев

Alexander222

такое не тонет....опять выплыло...

Disobedient

Не знаю что написать. Мысли и эмоции говорят примерно одно, в топку обоих и дело с концом.

Uynachalnica

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