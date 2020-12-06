Россиянам дали возможность задать вопросы лично Путину

Россияне с воскресенья, 6 декабря получили возможность отправить вопросы на предстоящую 17 декабря ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина через специальное приложение «Москва — Путину», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Приложение для мобильных устройств «Москва — Путину» доступно для скачивания. С его помощью можно будет совершить видеозвонок, записать видеовопрос главе государства, отправить ранее записанное видео с вопросом (длительность такого ролика не может быть более минуты), а также текстовое сообщение.
Работа таких сервисов позволит использовать в этом году на ежегодной большой пресс-конференции Путина элементы прямой линии. Поступившие от граждан вопросы будут обрабатывать волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ), цитирует ТАСС Пескова.
По его словам Пескова, решение об объединении форматов пресс-конференции и прямой линии было принято в связи с пандемией коронавируса. Пресс-секретарь не стал прогнозировать, как этот симбиоз форматов скажется на длительности мероприятия, которая и прежде в отдельные годы превышала четыре часа, но выразил уверенность, что оно будет «весьма продолжительное и насыщенное по содержанию».
Сам президент будет в Ново-Огарево. Там есть большой зал для совещаний и пресс-конференций, там для него будет оборудована студия, он будет видеть всех участников во всех точках, отметил Песков.