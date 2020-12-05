Школьница-фигуристка побила мировой рекорд

Фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на заключительном этапе Кубка России в Москве, набрав за свое выступление 86,20 балла, это мировой рекорд.

14-летняя ученица Этери Тутберидзе превысила рекордное достижение своей соотечественницы Алены Косторной, в финале Гран-при прошлого сезона получившей за короткую программу 85,45 балла.

При этом рекорд Валиевой официально не будет засчитан. Международный союз конькобежцев не фиксирует рекордные достижения, показанные на национальных турнирах, поэтому достижение будет считаться российским рекордом.

В ходе своего выступления Валиева впервые на соревнованиях исполнила тройной аксель, при приземлении она допустила помарку. Тройной флип и каскад из тройного лутца с тройным тулупом она исполнила без ошибок.

Второе место в короткой программе на этапе Кубка России в Москве заняла Ксения Цибинова, получившая 67,59 балла. Третьей стала Анастасия Тараканова (64,18). Медали будут разыграны в воскресенье по итогам произвольного проката.