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Россия выпустит собственные процессоры «Байкал»

Источник:
«Байкал электроникс»
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Фото: © пресс-служба «Байкал электроникс»

Российская компания «Байкал электроникс» представила сразу три новых процессора, которые выйдут в 2021 году. Процессоры «Байкал-М/2», «Байкал-М/2+» и «Байкал-S» будут использоваться в персональных компьютерах, серверах и рабочих станциях.

Первые два процессора являются урезанными версиями чипа «Байкал-М», они построены по 28-нанометровому техпроцессу на 64-битных ядрах ARM Cortex-A57. Процессоры получат 512 Кбайт кэш-памяти на ядро, в качестве графического ядра используется чип Mali-T628.

При этом у «Байкал-М/2» будет четыре ядра, тогда как «Байкал-М/2+» является восьмиядерным решением. Также у «Байкал-М/2+» заявлена поддержка дополнительного видеовыхода. Их предназначение — установка в ПК, мини-серверах и промышленных системах.

Процессор «Байкал-S» будет производиться по 16-нанометровому техпроцессу, он включает 48 ядер ARM-Cortex A75 с частотой 2 ГГц. Новинка предназначена для установки в серверах и суперкомпьютерах. Энергопотребление процессора не будет превышать 120 Вт.

Производство новых процессоров начнется на тайваньской фабрике TSMC в начале следующего года, а их выход в продажу на рынок намечен в третьем квартале 2021 года. Стоимость отечественных процессоров пока остается неизвестной.

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