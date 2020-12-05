Японский зонд сбросил на Землю инопланетный грунт

Японский межпланетный зонд «Хаябуса-2» сбросил капсулу с образцами грунта астероида Рюгу на Землю, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований. Капсула приземлится в Австралии поздно вечером в субботу.

Образцы были взяты с астероида на расстоянии 340 миллионов километров от Земли. Зонд после сброса капсулы совершил маневр по отдалению от орбиты Земли, его планируют использовать для исследования поверхности астероида 1998 KY26.

Зонд «Хаябуса-2» запустили в декабре 2014 года, он находился в районе астероида Рюгу с июня 2018 года по ноябрь 2019-го. Аппарат также дважды совершал успешные посадки на космическое тело.

В одну из посадок зонд произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить грунт из более глубоких слоев астероида. После взрыва на поверхности Рюгу возник кратер диаметром около 15 метров.

Рюгу — околоземной астероид из группы Аполлонов диаметром около километра. Его открыли в 1999 году, а в XXI веке его выбрали в качестве цели для космического аппарата «Хаябуса-2».