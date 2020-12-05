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Вакцина от коронавируса получила предельную цену

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V», она составила 1942 рубля за два компонента.

Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов «Спутник V» зарегистрирована на уровне 9710 рублей, уточнил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Ранее вакцина решением правительства России была включена в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Таким образом, россияне будут вакцинироваться за счет государства.

Президент России Владимир Путин на этой неделе распорядился начать массовую вакцинацию граждан от коронавируса. Она стартовала 5 декабря. Первыми прививку смогут сделать врачи, учителя и социальные работники. Вакцинация проводится на добровольной основе.

Тема: Распространение коронавируса
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