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США предрекли «идеальный шторм»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: johndal / Attribution-ShareAlike License

Калифорнию этой зимой на целый месяц накроют проливные дожди, спрогнозировали климатологи. Последствия «идеального шторма» окажутся серьезнее землетрясений и лесных пожаров, традиционных для Западного побережья США.

Согласно негативным прогнозам, в результате на штат выпадет от трех до шести метров осадков, а каждый из крупнейших городов региона окажется под пятиметровым слоем воды, передает ABC News.

Под удар стихии попадут Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сакраменто, это спровоцирует тысячи оползней, прорвутся крупные плотины, серьезный урон понесет сельское хозяйство.

Эксперты отмечают, что такой прогноз может звучать как сцена из фильма-катастрофы, однако такой идеальный шторм уже накрывал Калифорнию зимой 1861-1862 годов. Тогда наводнение затопило каждый четвертый дом, погиб каждый сотый житель штата.

Дожди на протяжении 25 дней тогда привели к тому, что потоки воды заполнили значительную часть Центральной долины, создав целое внутреннее море шириной в 65 километров. В результате шторма штат обанкротился, на восстановление ушло несколько лет.

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