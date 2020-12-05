Постаматы PickPoint автоматически открыли дверцы

Серьезный сбой произошел в работе сервиса PickPoint, несколько тысяч постаматов автоматически открыли дверцы из-за кибератаки, сообщается на сайте компании

По оценке специалистов сервиса, сбой затронул 2732 постамата. Они были установлены в разных городах. В частности, в соцсетях появились фотографии открытых постаматов в Москве и Новосибирске.

Пострадавших клиентов персонально оповестят о статусах заказов, ответственность за «соблюдение интересов пользователей» сервис взял на себя, говорится в сообщении PickPoint. Проблему решает специальный оперативный штаб.

PickPoint считается первым российским логистическим сервисом, который доставляет заказы через специальные постаматы. На сегодня компания обеспечивает 80% трафика через данный канал доставки, в сети насчитывается более 7 тысяч постаматов.