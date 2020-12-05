Пенсионерка оставила соседям огромное состояние

Пенсионерка в Германии завещала своим соседям 6,2 миллиона евро, сообщается на сайте местного муниципалитета. Рената Ведель умерла в 2019 году.

Наследство включает в себя банковский счет, акции, ценности, дом и хозяйственные постройки. Пенсионерка обязала использовать свой дар для общественных объектов и инфраструктуры общины, в которой она проживала.

Община уже выразила благодарность женщине посмертно. В заявлении муниципалитета отмечается, что соседи решили подойти к вопросу очень ответственно и потратить все деньги на благо сообщества.

Ведель умерла 23 декабря 2019 года в возрасте 81 года во Франкфурте-на-Майне. Если пересчитать ее состояние в российскую валюту, то получится примерно 550 миллионов рублей.