Два человека погибли при пожаре в Новосибирской области

Женщина и мужчина пенсионного возраста погибли при пожаре в частном доме в Чулымском районе, сообщает в субботу СКР по Новосибирской области.

Пожар случился в селе Кокошине по улице Кооперативная. В ходе тушения обнаружены двое погибших — 64-летняя женщина и 68-летний мужчина.

«Предварительная причина смерти погибших — отравление угарным газом», — говорится в сообщении Следственного комитета. Точная причина смерти будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

По факту гибели людей СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.