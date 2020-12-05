Путин нашел Чубайсу новую работу

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщает пресс-служба Кремля.

Чубайс в новой должности будет заниматься связями с организациями, входящими в систему ООН. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что организация с нетерпением ждет общения с Чубайсом.

Совет директоров АО «Роснано» ранее прекратил полномочия Анатолия Чубайса, занимавшего пост главы компании. На эту должность назначен бывший заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

Куликов в пятницу приступил к исполнению обязанностей, предыдущие 12 лет пост главы «Роснано» занимал Чубайс. Перестановки проходят в рамках оптимизации институтов развития, в рамках этой реформы «Роснано» перейдет под управление ВЭБ.РФ.