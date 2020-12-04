Определились первые участники полуфинала «Голоса»

Наставники девятого сезона «Голоса» выбрали первых участников полуфинала проекта во время этапа нокаутов.

В полуфинал уже прошли Мария Русакова из команды Сергея Шнурова, Кирилл Суслов из команды Полины Гагариной, Сурен Платонов от Валерия Сюткина и Елизавета Пурис от Басты.

Также право побороться за победу получили Надежда Самкова и Дмитрий Венгеров. Их спасли другие наставники.

Выбыли из «Голоса» Лайла Мурадова, Михаил Жигалев, Кристина Королькова, Александра Мостовяк, Александра Будникова и Марина Строкаченко.

Вторая часть нокаутов выйдет в эфир 11 декабря на Первом канале. Тогда будет определен полный состав полуфиналистов девятого сезона шоу «Голос».