Определились первые участники полуфинала «Голоса»

Фото: © кадр из шоу «Голос»
Наставники девятого сезона «Голоса» выбрали первых участников полуфинала проекта во время этапа нокаутов.
В полуфинал уже прошли Мария Русакова из команды Сергея Шнурова, Кирилл Суслов из команды Полины Гагариной, Сурен Платонов от Валерия Сюткина и Елизавета Пурис от Басты.
Также право побороться за победу получили Надежда Самкова и Дмитрий Венгеров. Их спасли другие наставники.
Выбыли из «Голоса» Лайла Мурадова, Михаил Жигалев, Кристина Королькова, Александра Мостовяк, Александра Будникова и Марина Строкаченко.
Вторая часть нокаутов выйдет в эфир 11 декабря на Первом канале. Тогда будет определен полный состав полуфиналистов девятого сезона шоу «Голос».