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Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Певица Надежда Самкова из команды Сергея Шнурова исполнила песню Земфиры на этапе нокаутов в шоу «Голос».

Наставник выбрал для Самковой песню «Жить в твоей голове» из одноименного альбома Земфиры. Но в исполнении красноярской певицы композиция прозвучала совершенно по-другому.

По правилам нокаутов, наставники формируют из подопечных тройки. А из каждой тройки выбирают одного артиста, который пройдет в следующий этап. Также спасти кандидатов на выбывание мог другой наставник.

Надежда Самкова выступила вместе с девушками — Марией Русаковой и Лайлой Мурадовой. Из тройки Сергей Шнуров пропустил в полуфинал Марию Русакову. А Полина Гагарина дала шанс Надежде Самковой, забрав ее в свою команду.

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Alexander222

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great_america

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ifhbrjd

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great_america

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k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))