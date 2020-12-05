Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах

Певица Надежда Самкова из команды Сергея Шнурова исполнила песню Земфиры на этапе нокаутов в шоу «Голос».

Наставник выбрал для Самковой песню «Жить в твоей голове» из одноименного альбома Земфиры. Но в исполнении красноярской певицы композиция прозвучала совершенно по-другому.

По правилам нокаутов, наставники формируют из подопечных тройки. А из каждой тройки выбирают одного артиста, который пройдет в следующий этап. Также спасти кандидатов на выбывание мог другой наставник.

Надежда Самкова выступила вместе с девушками — Марией Русаковой и Лайлой Мурадовой. Из тройки Сергей Шнуров пропустил в полуфинал Марию Русакову. А Полина Гагарина дала шанс Надежде Самковой, забрав ее в свою команду.