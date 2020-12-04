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Новейшие видеокарты NVIDIA вызвали интерес майнеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ennoti.com / Public Domain Mark

Видеокарты нового поколения NVIDIA RTX 3000 привлекли внимание майнеров, так как устройства обладают отличным сочетанием цены и производительности. В результате на рынке может возникнуть дефицит современных графических ускорителей.

Так, майнеры уже начали скупать последние видеокарты из-за многократного прироста производительности в майнинге Ethereum. По оценке аналитиков RBC Captial Markets и Barrons, добытчики криптовалюты купили флагманские устройства NVIDIA на сумму не менее 175 миллионов долларов.

Золотым стандартом для майнеров может стать вышедшая на рынок 2 декабря GeForce RTX 3060 Ti среднего ценового сегмента. Первые эксперименты показали, что при снижении уровня энергопотребления до 120 Вт и повышении эффективной частоты памяти видеокарта по эффективности равна AMD Radeon RX 6800 XT.

GeForce RTX 3060 Ti основана на графическом чипе GA104, имеющем в своем распоряжении 4864 ядра CUDA. Кроме того, новинка получила 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц. Ее рекомендуемая стоимость составляет 400 долларов.

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Alexander222

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great_america

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ifhbrjd

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great_america

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k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))