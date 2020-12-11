Определились участники полуфинала девятого сезона «Голоса»

Наставники выбрали полуфиналистов девятого сезона шоу «Голос», в следующих этапах за участников проекта смогут голосовать зрители.

Второй этап нокаутов прошел на Первом канале в пятницу, 11 декабря. По правилам проекта наставники команд сформировали артистов в тройки. Из каждой тройки в финал прошел только один участник. Также наставники других команд могли спасти одного из участников.

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В итоге в следующий этап прошли Мария Русакова и Жан Милимеров из команды Сергея Шнурова, Кирилл Суслов и Яна Габбасова от Полины Гагариной, Елизавета Пурис и Василий Пасечник от Басты и Сурен Платонов и Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина.

Еще четыре участника были спасены. Сергей Шнуров спас Дмитрия Венгерова из команды Валерия Сюткина. Полина Гагарина взяла в свою команду Надежду Самкову из команды Шнурова. К команде Сюткина присоединилась Фантине Притула, а команду Басты пополнил Юрий Гордиенко.

На стадии концертов в прямом эфире к решению судьбы оставшихся вокалистов присоединяются зрители. Наставники будут ставить оценку своим подопечным, и она будет суммироваться с голосами телезрителей. А в финале выбирать победителя будут только зрительским голосованием.