Китай установил свой флаг на Луне

Китай в рамках миссии «Чанъэ-5» установил национальный флаг на поверхности Луны. КНР стала третьей страной, установившей свой флаг на естественном спутнике Земли, до этого подобные миссии успешно выполнили США и СССР.

Это первый раз, когда Китай продемонстрировал на Луне национальный флаг, передает CGTN. Взлетный аппарат «Чанъэ-5» 3 декабря покинул поверхность земного спутника впервые за 44 года, последний раз это удавалось советскому зонду «Луна-24» в 1976 году.

Мягкая посадка «Чанъэ-5» на Луну состоялась 1 декабря. В рамках предыдущей миссии 3 января 2019 года китайский луноход миссии «Чанъэ-4» совершил первую в мире мягкую посадку на обратную сторону естественного спутника Земли.

Аппарат «Чанъэ-5» пробурил лунную поверхность. Порядка 2 килограммов образцов вулканического происхождения должны быть доставлены на Землю на третьей неделе декабря. На сегодня лунный грунт имеют в своем распоряжении США и СССР.