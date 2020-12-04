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Робот-пылесос прослушал разговоры хозяев

Источник:
РИА Новости
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Фото: Nowforever / CC BY-SA 4.0

Современный робот-пылесос можно взломать, чтобы прослушивать разговоры хозяев жилища. При этом в устройстве может даже отсутствовать встроенные микрофоны.

Эксперты выяснили, что записывать звук можно с помощью навигации, которые используют все роботы-пылесосы. Она основана на лазерном луче, отражение которого позволяет пылесосу уходить от столкновения с другими предметами.

Оказалось, что звуковые волны вызывают небольшие изменения в отраженном луче. Исследователи из Университета Мэриленда создали алгоритм обработки подобных данных. Система смогла распознать человеческую речь с точностью 90%.

Такая уязвимость представляет потенциальную угрозу безопасности в домах пользователей или на предприятиях, где используются роботы-пылесосы, отмечают авторы исследования.

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Топ комментариев

Alexander222

«я вам обещаю»:Нет ребята, так дальше жить нельзя! (В.В. Путин)В 2020 году средняя зарплата россиянина...

ifhbrjd

Если опять же в среднем. Типо лук и мясо, мыло и молоко... Только вот лука надо 1 кг на месяц (и то не...

great_america

20 лет обещаний это конечно войдет в историю. В книгу рекордов Гиннеса нужно занести.

great_america

А официально инфляция 4%. Поэтому и давно нет доверия власти в России.

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.