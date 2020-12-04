Робот-пылесос прослушал разговоры хозяев

Современный робот-пылесос можно взломать, чтобы прослушивать разговоры хозяев жилища. При этом в устройстве может даже отсутствовать встроенные микрофоны.

Эксперты выяснили, что записывать звук можно с помощью навигации, которые используют все роботы-пылесосы. Она основана на лазерном луче, отражение которого позволяет пылесосу уходить от столкновения с другими предметами.

Оказалось, что звуковые волны вызывают небольшие изменения в отраженном луче. Исследователи из Университета Мэриленда создали алгоритм обработки подобных данных. Система смогла распознать человеческую речь с точностью 90%.

Такая уязвимость представляет потенциальную угрозу безопасности в домах пользователей или на предприятиях, где используются роботы-пылесосы, отмечают авторы исследования.