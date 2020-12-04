Путин допустил восстание машин

Президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту признался, что не исключает риска восстания машин против людей.

«Возможно ли восстание машин? Есть опасение, что они будут контролировать людей. Но люди будут контролировать эти машины. Это первое. Второе — есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть», — сказал президент.

Путин также выразил надежду, что искусственный интеллект не сможет стать главой государства. Он отметил, что в слове «искусственный» есть контекст «ненастоящий», поэтому такой разум не сможет заменить человека.

«У всего искусственного, в том числе искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести. Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны», — пояснил глава государства.

По словам российского лидера, иногда человеку с полномочиями приходится принимать не совсем рациональные решения — но их нужно принимать, исходя из истории, культуры, устремлений и ожиданий граждан страны.

Путин в пятницу принял участие в международной конференции Artificial Intelligence Journey, которая проводится Сбербанком совместно с российскими и зарубежными компаниями.