Скопление редких орхидей нашли в новосибирском лесу

Ботаники нашли новое скопление краснокнижных орхидей в Тогучинском районе Новосибирской области. Эту природную территорию нужно будет изучать и охранять, сообщил Sibnet.ru координатор Открытой лаборатории природоохранной лаборатории Александр Дубынин.

Наземные орхидеи очень привередливы: им нужна богатая кальцием почва и симбиоз с грибами, который позволяет растению получать питательные вещества и воду. Орхидеи также не выносят конкуренции и требовательны к режиму увлажнения. Такие условия складываются не часто, поэтому обнаружить орхидеи в Сибири довольно сложно.



Более 10 лет назад учитель биологии Юрий Панов недалеко от поселка Линево Новосибирской области нашел местообитание с рекордным количеством видов орхидей на площади 40 гектаров — более полутора десятка.

Специалисты считают, что для защиты от уничтожения редким растениям поможет только режим особой охраны. Но эта работа затормозилась из-за задержек с разработкой регионального порядка создания особо охраняемых природных территорий.



«В этом году нам посчастливилось открыть новое место скопления орхидей — в Тогучинском районе в районе села Юрты. Это, в основном, виды, занесенные в Красную книгу Новосибирской области — башмачок крупноцветковый, башмачок настоящий, ятрышник шлемоносный. Есть и виды, которых мы не встречали возле Линево, например, тайник яйцевидный», — рассказал собеседник.

Он отметил, что в Тогучинском районе среди орхидей практически нет гибридного башмачка вздутого, а в Линево это очень распространенное явление.



В будущем году сибирским ботаникам предстоит изучить, в чем отличия двух «заповедников» орхидей, как на это влияют состав почв и другие факторы. Не исключено, что в новых экспедициях в Юрты будут обнаружены и другие виды орхидей.